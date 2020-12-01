Байден сегодня представит свою будущую экономическую команду

Избранный президент США Джо Байден во вторник собирается официально представить своих главных советников по экономической политике, в то время как его команда готовится перенять полномочия на фоне замедления восстановления экономики в связи с новым всплеском пандемии коронавируса, сообщает Голос Америки.

Байден выступит 1 декабря в Уилмингтоне, штат Делавэр, вместе с теми, кого он собирается назначить на ключевые посты, в том числе с кандидатом на пост министра финансов Джанет Йеллен, которая ранее возглавляла Федеральную резервную систему.

Состав выбранной Байденом команды подчеркивает, что он считает необходимым более агрессивный подход в борьбе с пандемией. Все его будущие советники высказываются за дополнительные меры стимулирования с целью укрепления рынка труда, снижения экономического неравенства и оказания помощи женщинам и меньшинствам, которые особенно сильно пострадали от спада экономики.

На пост председателя Экономического совета Байден собирается назначить экономиста из Принстонского университета Сесилию Роуз. В Совет также войдут экономисты Хизер Боуши и Джаред Бернштейн. На пост главы Бюджетного управления Белого дома избранный президент выдвинул Ниру Танден, исполнительного директора аналитического центра Center for American Progress.

Между тем президент Дональд Трамп продолжает заявлять, что его поражение на выборах стало результатом фальсификаций. Из-за его отказа признать поражение начало официального переходного процесса было отложено на несколько недель. Лишь в понедельник Байден получил первый полноценный разведывательный брифинг.