Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что цель Вашингтона в конфликте в Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения, передает ТАСС.

По его словам, «свободный мир» и другие государства во главе с Соединенными Штатами «встали на сторону Украины, оказывая беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку». Американский лидер указал, что желает назвать цели, которые США преследуют «в рамках этих усилий».

«Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, имеющую средства для отражения и обороны от будущей агрессии», — отметил он.