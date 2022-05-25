Президент США Джо Байден после стрельбы в Техасе, в ходе которой погиб 21 человек, призвал бросить вызов оружейному лобби. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня — теперь в Ювалде… И как народ, мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать», — сказал он.

Ранее в результате стрельбы в начальной школе Техаса погибли 18 детей и трое взрослых.