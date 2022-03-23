Президент США Джо Байден прилетел в Брюссель, где 24 марта примет участие в саммите НАТО. Как передает Telegram-канал издания «Известия», кортеж американского президента заметили на улицах города.

Президент США Джо Байден после встреч с лидерами Евросоюза, НАТО, Группы семи (G7) поедет в Польшу, где у него состоятся переговоры с президентом республики Анджеем Дудой, передает пресс-служба Белого дома.

«В пятницу, 25 марта, президент Байден отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой», — говорится в заявлении.

Стороны обсудят взаимодействие Соединенных Штатов и их союзников касательно гуманитарного кризиса и ситуации в области прав человека на Украине.