Президент США Джо Байден предупредил, что в случае применения химического или тактического ядерного оружия в Украине России грозят международные последствия.

Как сообщает ТАСС, выдержки из его интервью телекомпании CBS с соответствующим заявлением были обнародованы в пятницу.

Американского лидера спросили, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине.

«Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», — ответил Байден.

Тогда журналист спросил его, каковы будут последствия возможного применения РФ химического или тактического ядерного оружия в Украине, какова будет реакция США.

«Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет наш ответ», — утверждал глава Белого дома.