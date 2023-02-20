Президент США Джо Байден находится в Киеве.

Об этом сообщило украинское издание «Страна«. По его данным, Байден вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находится на площади около Михайловского собора, принадлежащего раскольнической Православной церкви Украины.

Издание в Telegram-канале опубликовало несколько видео, на которых видно, что лидеры двух стран выходят с территории монастыря. где находится Михайловский собор, а затем посещают расположенный рядом мемориал военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибшим во время силовой операции Киева в Донбассе. При этом звучит сирена воздушной тревоги. Информацию о визите Байдена в Киев также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Президент Украины Владимир Зеленский позже опубликовал в своем Telegram-канале фото с прибывшим в Киев американским лидером и назвал этот визит важным сигналом поддержки для всех украинцев.

Зеленский опубликовал фотографию рукопожатия с Байденом, который по случаю своего приезда надел галстук в цветах украинского флага. «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

Это первый визит Байдена на Украину с момента его избрания президентом США.