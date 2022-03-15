НАТО проведет саммит из-за ситуации вокруг Украины. Встречу членов альянса посетит президент США Джо Байден, сообщил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я созвал чрезвычайный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе»,- написал генсек.

Визит Байдена в Брюссель подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.