Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В аэропорту его встречали президент Израиля Исаак Херцог, премьер-министр Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет. Байден проведет два дня в Иерусалиме, посетит спорные территории западного берега реки Иордан, где проведет встречу с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а затем прилетит в Саудовскую Аравию для переговоров с её руководством. Это первый визит Байдена на Ближний Восток в должности президента.

Ожидается, что в ходе визита Байден обсудит с израильскими коллегами меры по поддержанию стабильности в регионе, углублению интеграции Израиля в международную политику на Ближнем Востоке, противостояние укреплению позиций Ирана, а также военную помощь Украине и совместное противостояние российской агрессии. Из аэропорта президент США отправится на военную базу вооруженных сил Израиля, где в сопровождении премьер-министра Лапида и министра обороны Израиля Бенни Ганца ознакомится с израильскими достижениями в области противовоздушной обороны.

Помимо переговоров с премьер-министром Лапидом, занявшим свой пост 30 июня после самороспуска Кнессета, Байден, предположительно, встретится и с лидером оппозиционной партии «Ликуд», бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который может в очередной раз стать лидером предвыборной гонки. Следующие выборы в парламент должны пройти в Израиле в ноябре.

14 июля, по сообщению израильских чиновников, Джо Байден и Яир Лапид подпишут «Иерусалимскую декларацию», которая обобщает соглашения между Израилем и США в различных областях политики, обороны и экономики за последние годы. В документе будет подчеркнута приверженность США безопасности и процветанию Израиля, сохранению его военного преимущества в регионе. В декларации будет закреплено, что Израиль имеет право защищать себя от любой угрозы самостоятельно. Важной частью декларации является обязательство не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Далее президент США отправится в Саудовскую Аравию. По его заявлению, переговоры с руководством государства будут посвящены вопросам стабильности в регионе, военной и энергетической политике. Байден намерен просить Саудовскую Аравию увеличить экспорт нефти для замещения подсанкционной российской. «Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем,» — отметил Байден в своей колонке для Washington Post.