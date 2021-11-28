Президент США Джо Байден пришел в магазин со спущенной на подбородок маской, сообщил телеканал Fox News.

Американский лидер проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых на острове Нантакет в Атлантическом океане

«В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев», — передал канал.

Глава государства не стал ее надевать, несмотря на предписание у входа. Fox News отметил, что в ноябре на острове в Массачусетсе вновь начало действовать правило о ношении защитных средств в помещениях.

Ранее Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра Вашингтона о нахождении в зданиях в масках, независимо от наличия прививки. (РИА Новости)