Президент США Джо Байден заявил, что Украине будет предоставлена вся необходимая ей военная помощь, передает РИА Новости.

Журналисты задали главе Белого дома вопрос по поводу возможности поставок Киеву современных западных танков.

«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», — ответил им американский лидер.

20 января председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что нынешняя военная помощь западных стран Украине призвана помочь ей предпринять попытку перейти в наступление на силы России.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин призвал Запад нарастить помощь Украине в «решающий» для нее момент. По его словам, США и союзники должны сохранить уровень оказываемой помощи и решимость и «даже нарастить усилия».