Президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи этой стране.

Об этом сообщила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Сегодня президент утвердил закон о ленд-лизе, который расширяет набор инструментов для обеспечения Украины оружием и оборудованием, в которых они нуждаются», — заявила официальный представитель администрации США.

Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и продолжают демонстрировать это разными способами. В этой связи она напомнила, что накануне первая леди Джилл Байден посетила Украину с «историческим визитом», где встретилась с Еленой Зеленской. Дата визита была избрана в День матери, чтобы почтить память жертв, которыми стали много матерей в Украине, а также направить важный месседж солидарности украинскому народу.

Как сообщал Укринформ, проект Закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине был принят в прошлом месяце обеими палатами Конгресса США. В частности, Сенат единогласно поддержал документ 6 апреля, Палата представителей проголосовала 28 апреля.

Документ позволяет президенту США использовать программу ленд-лиза для ускоренной передачи в Украину оружия, военной техники, медикаментов, продуктов питания. Предполагается, что страна-получатель уплатит их стоимость позже.

Программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Она дала США возможность оперативно предоставлять союзникам оружие.