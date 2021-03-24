Байден, по мнению его ближайшего окружения, настроен на два президентских срока

Джо Байден, по мнению людей из его ближайшего окружения, настроен на два срока пребывания в Белом доме, хотя в предвыборную кампанию позиционировал себя в качестве «переходного президента», задача которого забрать бразды правления у республиканца Дональда Трампа и вернуть страну к «нормальной жизни». Об этом написала в среду газета The Hill, по наблюдениям которой, «сейчас, как никогда ранее, люди из его окружения заявляют, что он вновь будет бороться за президентство».

«Не думаю, что есть какие-либо основания говорить о том, что он этого не сделает», — приводит издание слова неназванного давнего советника Байдена. Еще один старый сподвижник Байдена напомнил газете о том, что тот никогда и не говорил своим помощникам о намерении ограничиться одним сроком президентства. «Так что мы исходим из того, что он не будет [ограничиваться]», — сказал собеседник The Hill.

Того же мнения придерживается и специалист по политической стратегии демократ Джамал Симмонс. «Байдену, вне всякого сомнения, следует готовиться к следующей президентской гонке, — заявил он изданию. — Гораздо легче остановить поезд, чем приводить его в движение в последний момент, к тому же президент с истекающими полномочиями мало чего добьется». У сенатора-демократа Криса Кунса (от штата Делавэр) и вовсе нет никаких сомнений в том, что в 2024 году Байден будет переизбираться на второй срок. «Он планирует вновь избираться. Он знает, что мы находимся на середине поворотного пункта, крайне важного пункта в американской истории, и он готов принять этот вызов», — заявил сенатор в интервью газете Politico.(ТАСС)