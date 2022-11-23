Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге сообщила, что президент США Джо Байден примет решение о том, участвовать ли в президентских выборах 2024 года, посоветовавшись со своей семьей. Об этом сообщает ТАСС.

«У него будет частная беседа с членами семьи. Я, разумеется, не стану рассказывать о том, как могла бы выглядеть и какой могла бы быть эта беседа», — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в настоящий момент Байден по-прежнему настроен на участие в выборах.

Ранее Байден говорил, что обсудит вопрос об участии в президентской кампании со своей супругой между Днем благодарения (24 ноября) и Рождеством (25 декабря).

На прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп объявил об участии в выборах главы государства в 2024 году.

На фоне этой новости спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посчитала, что Байдену стоит выдвигаться на второй президентский срок через два года.