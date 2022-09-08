Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден переговорил с коллегами Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.

«Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию», — говорится в тексте сообщения.

Также лидеры стран обсудили предотвращение превращению Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу. (УНИАН)