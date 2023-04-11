Президент США Джо Байден заявил перед отлетом с базы Эндрюс в Северную Ирландию, что задержание подозреваемого в шпионаже журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно, передает The Hill.

По словам главы государства, руководство США «ясно дает понять» что этот арест является «полностью незаконным».

«Мы об этом объявили, и это меняет положение дел», — сказал президент.

Байден добавил, что пытался связаться с семьей задержанного журналиста, но ему не удалось это сделать. Глава государства пообещал повторить попытку дозвониться уже с борта самолета.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы к «креативным» решениям для достижения соглашения с Россией по освобождению американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Газета The Wall Street Journal отмечала, что американские власти ищут законные способы, чтобы договориться по этому вопросу. (Газета. Ру)