Президент США Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для его страны.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил Байден в интервью Associated Press.

«Это (санкции — ИФ) то, что лучше всего для страны. Без шуток. (…) Что произойдет, если самая главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, отстранится от российской агрессии?» — заявил Байден в интервью Associated Press.

Он отметил, что, принимая решение о введении финансовых санкций против Москвы, «действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах».

Тем временем представитель госдепа Нед Прайс в ходе брифинга заявил журналистам, что Вашингтон намерен сделать так, чтобы санкции были «максимально болезненными» для Москвы.

«Наша цель состоит в том, чтобы сделать эти меры — финансовые санкции, экспортный контроль, другие применимые меры — максимально болезненными для Кремля, для ключевых лиц, принимающих решения, в то время как мы делаем все возможное, чтобы снизить издержки не только здесь (в США — ИФ), но и для других стран, для других людей по всему миру», — сказал Прайс.

По его словам, США придерживаются стратегии, предполагающей не только финансовые санкции, но и контроль за экспортом, которые, «в ближайшей перспективе, и тем более в долгосрочной, лишат Россию того, что ей нужно для ее промышленной базы, для ее технологической базы, для ее оборонной базы и других важнейших и стратегических секторов».

При этом Прайс отметил, что есть важные исключения.

«Мы говорили о необходимости поддержания стабильных мировых поставок энергоносителей. Там есть соответствующие исключения», — заявил Прайс.

Представитель госдепа добавил, что удобрения и продовольствие не подпадают под действие мер, введенных США.