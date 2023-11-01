В случае, если палата представителей конгресса США примет законопроект о выделении помощи Израилю, то президент страны Джо Байден наложит вето на такое решение. Об этом, ссылаясь на заявление бюджетного управления Белого дома, сообщает РИА Новости.

Администрация США считает, что конгрессмены-республиканцы, предлагающие разделить запрос о $106 млрд помощи Израилю и Украине, политизируют вопрос, требующий рассмотрения на двухпартийной основе.

В Белом доме подчеркнули, что отделение в запросе помощи Израилю от других приоритетов национальной безопасности будет иметь глобальные последствия. Поэтому, если Байдену представят такой проект, то он наложит на него вето.

Во вторник демократы и республиканцы в сенатском комитете по ассигнованиям пришли к единому мнению о необходимости скорейшего принятия крупного пакета по оказанию помощи Израилю и Украине. Финансирование Киева и Тель-Авива пользуется относительно широкой двухпартийной поддержкой. Однако все большее число республиканцев скептически относятся к помощи Украине, что может вызвать сложности с принятием закона. Демократы считают, что голосовать надо общим пакетом, потому что угрозы безопасности страны от Ирана и России комплексные.

Ранее американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд в едином пакете , из которых $60 млрд предназначены на оказание помощи Украине, $14 млрд на поддержку Израиля, гуманитарную помощь населению Палестины, охрану границы США и Мексики и на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.