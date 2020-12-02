Байден намерен учредить новую должность в Совете нацбезопасности при Белом доме

Об этом газете заявили пять человек, знакомых с ходом дискуссии в рядах команды Байдена. В целом это свидетельствует о том, что регион становится еще более важным для Соединенных Штатов после «разворота в Азию», который совершала администрация бывшего американского президента Барака Обамы , пишет газета.

«Избранный президент неоднократно заявлял, что Азиатско-Тихоокеанский регион – регион огромных возможностей, но также и место, где наши интересы и ценности сталкиваются с все возрастающими вызовами», — сказал газете один из представителей переходной команды Байдена.