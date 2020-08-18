Байден на протяжении 20 дней избегает общения со СМИ

Джозеф Байден, которого утвердят кандидатом на пост президента США на открывающемся в понедельник Национальном съезде Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин), перестал отвечать на вопросы журналистов, если не считать односложных ответов в эпизодических случаях. Об этом сообщила телекомпания CNN, считающая подобный уровень диалога с прессой явно недостаточным для наиболее вероятного соперника республиканца Дональда Трампа на выборах в ноябре.

По данным телекомпании, Байден в последний раз ответил на вопросы СМИ 28 июля. Предыдущая оказия произошла 30 июня. Это означает, что 77-летний бывший вице-президент в разгар предвыборной кампании лично общался со СМИ только два раза за 48 дней. «Это даже близко недостаточный уровень», — отмечает CNN, которая, как и остальные ведущие телекомпании США, симпатизирует Байдену. (ТАСС)