Президент США Джо Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По данным источников, саммит пройдет 15-16 июня. Ожидается, что встреча глав государств станет завершающей в рамках первого международного турне Байдена в качестве президента.

Белый дом уже направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой, уточнили собеседники телеканала.