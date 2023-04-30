Президент США Джо Байден провел встречу с родственниками корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России за шпионаж, со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

Встреча Байдена и его супруги Джилл с членами семьи Гершковича была названа пресс-пулом «неформальной». В Вашингтоне с президентской четой встретились, в том числе, родители журналиста Михаил Гершкович и Элла Мильман, а также его сестра Даниэль Гершкович. Ранее Байден уже общался с родственниками Гершковича по телефону.

Пресс-пул Белого дома также сообщил, что Джо и Джилл Байдены в субботу встретились с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Грайнер в декабре прошлого года была обменяна на россиянина Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием.

Ранее сообщалось, что МИД России отклонил запрос США на консульское посещение арестованного Гершковича. В Москве объяснили, что отказ связан с невыдачей виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на саммит ООН.