Президент США Джо Байден заявил, что против Российской Федерации будут введены «быстрые и тяжелые» экономические санкции в ответ на референдумы, которые проводятся в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден отметил, что Штаты будут работать с союзными государствами и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для РФ.

Он добавил, что США никогда не признают результаты референдумов и продолжат поддерживать Украину.