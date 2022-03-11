Президент США Джо Байден анонсировал принятие ряда мер 11 марта в отношении президента России Владимира Путина из-за развязаной им войны против Украины.

Об этом американский лидер заявил 11 марта.

«Сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и министрами финансов других стран «Большой семерки» и Европейского союза мы совместно объявим о целом ряде шагов в отношении Путина для того, чтобы привлечь его к еще большему ответу за агрессию в отношении Украины», – рассказал Байден.

Напомним, 11 марта США расширят санкции против России, в частности, ожидается запрет на импорт алкоголя и морепродуктов в качестве наказания РФ за вторжение в Украину.

Заметим, что Байден в этот же день провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и политики согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке государства и усилению санкционного давления на Россию. (tsn.ua)