Багдад Амреев: «Лидеры проведут переговоры впервые после победы Азербайджана в Карабахе»

Совет Сотрудничества тюркоязычных государств [Тюркский совет] стремится к объединению тюркского мира.

Об этом сказал агентству «Анадолу» генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, делясь ожиданиями от намеченного на 31 марта неформального саммита лидеров Тюркского совета.

По его словам, участники обсуждений в режиме видеоконференции обсудят также подготовку к саммиту Тюркского совета, запланированному на осень текущего года в Стамбуле в обычном формате. В саммите примут участие лидеры Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также премьер-министр [страны – наблюдателя] Венгрии Виктор Орбан и должностные лица Туркменистана.

«Лидеры проведут переговоры впервые после победы Азербайджана в Карабахе. В данной связи саммит представляет особую значимость в глазах общественности. Обсуждения станут важным этапом укрепления единства тюркского мира», — уверен Амреев.

По его словам, в повестке дня саммита значится также вопрос объявления казахстанского города Туркестан духовным центром тюркского мира.

«Мы осознаем значимость этого города [Туркестана] для всего исламского мира. Другие города, такие как: Стамбул, Самарканд, Бухара, Шуша, Баку и Алматы, также могут получить особый статус в будущем», — отметил генсек организации.

Амреев сообщил, что лидеры Тюркского совета обменяются мнениями относительно участия в восстановлении освобожденных от армянской оккупации районов Азербайджана. В конце апреля в Баку состоится бизнес-форум, на котором будет обсуждаться возможности участия частных компаний в восстановлении Карабаха, напомнил он.

Кроме того, генсек рассказал, что на неформальном саммите будет рассмотрена «Стратегия Тюркского совета на 2020-2025 годы и видение Тюркского мира на период до 2040 года».

Амреев напомнил, что в текущем году председательство в Тюркском совете перейдет от Азербайджана к Турции. «Турция играла и играет важную роль в продвижении сотрудничества тюркоязычных стран по всем направлениям. Считаю, что Анкара продолжит вносить вклад в укрепление солидарности и взаимодействия наших стран», — сказал он.

Комментируя желание Украины получить статус страны-наблюдателя в Тюркском совете, Амреев отметил, что данной предложение находится на стадии рассмотрения.

По его словам, желание получить статус наблюдателя в Тюркском совете проявили более чем 10 стран. Однако в настоящее время этим статусом обладает только Венгрия.