У России нет достаточного количества военнослужащих у границ Украины для того, чтобы начать полномасштабное нападение. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.

По его словам, Россия в любой момент может захватить какой-нибудь украинский город, однако до сих пор не направила к границе 200 тысяч военных, которые необходимы для этой цели.

Загороднюк отметил, что ситуация вокруг Украины действительно тяжелая, однако он не верит в неизбежность российского «вторжения». (Газета.ру)