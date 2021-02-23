Азербайджанцы Канады призвали премьер-министра страны признать ходжалинский геноцид

Функционирующий в Канаде Азербайджанский культурный центр призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо признать учиненный 29 лет назад армянскими вооруженными формирования Ходжалинский геноцид.

Как передает Report, от имени возглавляемого Тамеллой Северджан центра Джастину Трюдо адресовано письмо, в котором сообщается о событиях в Ходжалы с ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Отмечается, что армянские вооруженные формирования атаковали город Ходжалы, учинив страшный геноцид над мирными жителями. В результате массовой резни, учиненной с особой жестокостью и бесчеловечностью, были убиты 613 мирных жителей (включая женщин, детей и стариков), 1 275 были взяты в лен, 150 человек пропали без вести.

В обращении отмечается, что проживающая в Канаде азербайджанская община ежегодно в феврале собирается вместе и с большой скорбью чтит память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Наши соотечественники призвали премьер-министра также почтить память жертв Ходжалинского геноцида.

Отметим, что письмо аналогичного содержания было отправлено мэрам канадских городов Ванкувер, Дельта, Бернаби, Ричмонд, Суррей, Лэнгли и Северный Ванкувер.