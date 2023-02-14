С первого дня мы привлечены к поисково-спасательным работам здесь. Слава Богу, спустя 198 часов мы спасли двух человек.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, об этом сказали азербайджанские спасатели, которые спустя 198 часов в зоне землетрясения в Кахраманмараш вызволили из-под завалов двух человек.

Они сказали, что с ночи на территории проводились операции по спасению людей: «Слава Богу, мы вызволили двух человек. Мы много лет работаем спасателями. Здесь мы вызволили из-под завалов 17-летнего Мухаммеда Энеса и 21-летнего Абдулбаки Энеса. Мы очень рады. Мы будем рядом с Турцией».