В Центре развития детей и молодежи №3, функционирующем при Министерстве образования Азербайджана, открылась выставка «Великие художники глазами детей».

Дети изобразили копии знаменитых на весь мир картин Леонардо да Винчи, Марка Шагала, Ван Гога, других авторов, включая выдающихся азербайджанских творцов живописи – Таира Салахова, Саттара Бахлулзаде, Арифа Гусейнова, Сируза Мирзазаде и др.

«Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Крик» Эдварда Мунка, «Подсолнухи» Ваг Гога – юные художники постарались передать всю гамму чувств величайших мастеров, сохранив при этом теплоту собственного восприятия полотен, которыми восхищается весь мир.

Директор центра Лала Гати не скрывает заслуженной радости – проект удался на все сто процентов, что подтвердили гости и известные мастера, пришедшие на открытие выставки:

«Ежегодно в декабре мы готовим календарь на новый год. Все они посвящены различным темам, очень яркие и красивые. В этот раз мы решили дать детям возможность изобразить знаменитые полотна мировых и азербайджанских авторов. В календарь вошли 24 работы, а на выставке мы представили 30. Думаю, работы говорят сами за себя», — комментирует Л.Гати # открытие выставки.

Работы действительно восхищают: лестные отзывы юные мастера получили даже от признанных мэтров.

Так, народный художник Сируз Мирзазаде, выступая на церемонии открытия, признался, что экспозиция настолько его впечатлила, что он словно побывал на вернисаже мировых светил в известном выставочном салоне:

«Работы этих талантливых детей заслуживают самой высокий оценки. Это в очередной раз доказывает, насколько талантливы наши юные художники, и я уверен, что некоторые из них обязательно войдут в историю азерабайджанского изобразительного искусства», — отметил художник.

Собственно, открыть новые имена и является первостепенной задачей организаторов проекта. Говоря об этом, Лала Гати напомнила, что воспитанники Центра развития детей и молодежи не раз отличались своим мастерством на различных фестивалях и конкурсах, завоевывали главные награды.

Ознакомиться с выставкой – копиями мировых шедевров могут все желающие до 10 февраля.