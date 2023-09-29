Азербайджанские силовики задержали т.н. бывшего командующего армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна при переходе через Лачинский коридор на погранпункте у армянского города Горис, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении военачальника.

Левон Мнацаканян занимал пост министра обороны непризнанной Карабахской Республики с 2015 по 2018 год. В 1990-х он участвовал в Первой карабахской войне. В 2003 году получил звание генерал-майора, а в 2014-м, будучи замначальника Главного штаба армии Армении, — звание генерал-лейтенанта.

По информацию распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, также был арестован гражданин Армении Давит Манукян, за террористические преступления в Карабахе.

Согласно информации, на основании полученных доказательств, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Республики Армения Манукян Давит Азати 1971 года рождения совершил действия в соответствии со статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Согласно обвинению, несмотря на предусмотренный в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджанской Республики, гражданин Армении, военнослужащий вооруженных сил Республики Армения, служивший в высшем воинском звании генерал-майор Давит Манукян, родившийся и имеющий регистрацию в Республике Армения, в течение прошедшего периода продолжал совершать преступные деяния на территории Карабахского региона Азербайджанской Республики в «должности» «первого заместителя командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики», принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, участвовал в снабжении этих формирований боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами.

В составе указанных террористических отрядов Д.Манукян также принимал участие в организации террористических актов, сопровождавшихся взрывами, пожарами или другими действиями, создающими угрозу гибели людей, причинения вреда их здоровью, имуществу или возникновения других опасных последствий, с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджане, создания паники среди населения, влияния на принятие решений органами государственной власти и международными организациями.

27 сентября 2023 года Давит Манукян был задержан и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, что 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян. Ему грозит 14 лет тюрьмы за «спонсирование терроризма», еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований республики.

В тот же день советник т.н. президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна Давид Бабаян объявил о своем решении сдаться азербайджанским властям.