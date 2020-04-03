Азербайджанские пограничники предотвратили провокацию армян в Газахе

На азербайджано-армянской государственной границе с вражеской стороны продолжаются провокации.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, 3 апреля с 04:30 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных близ села Айгеовит Иджеванского района, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного орудия и снайперских винтовок село Бала Джафарли Газахского района и погранично-боевые пункты Азербайджана близ села.

Провокация врага была пресечена, вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

| 2020-04-03T12:34:02+00:00 3 апреля 2020, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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