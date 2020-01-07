Азербайджанские граждане могут посещать без визы 67 стран

Компания Henley & Partners cегодня опубликовала обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда, сообщает Report.

Граждане Азербайджана без визы могут посещать 67 стран, отмечается в обновленном Индексе паспортов.

«Азербайджан в 2019 году занял 76-е место в Индексе (минус две позиции по сравнению с 2018 годом). В настоящее время граждане Азербайджана могут посещать без визы 67 стран (в 2018 году — 66 стран)», — отмечает Henley & Partners.

За год Азербайджан получил безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию, но в то же время безвизовый режим был отменен с Бенином и Джибути.

Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).

| 2020-01-07T15:30:44+00:00 7 января 2020, 16:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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