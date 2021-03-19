Азербайджанские борцы завоевали лицензии на Токио-2020

Сборная Азербайджана завоевала еще две лицензии на летние Олимпийские игры в Токио-2020.

Как сообщает Apasport.az, очередную лицензию завоевали борцы вольного стиля Ислам Базарганов и Гаджимурад Гаджиев.

Выйдя в финал европейского олимпийского квалификационного турнира в столице Венгрии Будапеште, Ислам Базарганов получил путевку на участие в Токио-2020. Борец в весовой категории до 57 кг в 1/2 финала одолел Георгия Вангелова (Болгария) со счетом 5:1 и прошел в финал. Гаджимурад Гаджиев борец в весовой категории до 74 кг, в 1/2 финала он одолел Максима Василогло (Румыния) со счетом 7:0 и тоже вышел в финал.

Отметим, что количество лицензий азербайджанской сборной на Токио-2020 достигло 17.

Олимпиада в Токио пройдет в этом году с 23 июля по 8 августа.