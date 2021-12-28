Бахруз Латифи — новое имя в азербайджанском шоу-бизнесе, хотя в шоу-бизнесе он не новичок. Ещё подростком он уже танцевал в группе Crazy, гремевшей в начале нулевых. А окончив среднюю школу, отправился в Москву за мечтой – он всегда хотел работать на телевидении и радио – и поступил в Высшую школу телевидения Останкино. Получив диплом, он устроился на работу в холдинг Игоря Крутого Krutoy Media, много лет проработал программным директором и ведущим на Love Radio.

Недавно Бахруз по семейным обстоятельствам вернулся на Родину и начал покорять азербайджанскую тусовку — вначале как ведущий, а теперь и как певец…

Артист презентовал свой дебютный, полностью авторский сингл SUS на лейбле BEAT Music, видео на него снял видеограф Руслан Пашаев, сообщает #.

«Моя работа в Москве напрямую была связана с шоу-бизнесом, – рассказывает Бахруз. – Я часто общался с популярными артистами и группами, среди которых была и моя любимая «А-Студио». При каждой встрече солистка группы Кэти Топурия говорила мне: «Какой приятный голос у тебя! Тебя хочется слушать и слушать! Почему ты не поешь?». А художественный руководитель Байгали Серкебаев всегда поддерживал её: «Ты еще не запел?! Чего ждешь?! У тебя очень приятный тембр, а это самое главное в пении!». Их настойчивость убедила меня рискнуть, я начал посещать школу актерского мастерства и вокала… Вернулся в Баку и решил, что готов начать петь у себя на Родине…