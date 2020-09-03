Азербайджан тоже «делает то, что считает нужным»

Времена мягкой дипломатии, дружеских рукопожатий, стойкости и терпения остались позади. Подобную картину мы сегодня можем наблюдать во время обсуждений практически всех мировых вопросов. Настал тот самый момент, когда странам и их руководителям нужно жестко обозначить свою политическую позицию.

Азербайджан — одна из тех стран, которая долгое время, ни много ни мало, а именно всю свою современную историю независимости проводила мягкую политику и практически не вмешивалась в политические и геополитические схватки в тех или иных регионах. Самый очевидный пример – это сирийский конфликт, когда практически всем странам мира пришлось в той или иной форме определиться со своей позицией, в то время как Азербайджан смог увернуться. Должностные лица и политики неоднократно заявляли, что «Азербайджан является сторонником восстановления мира в регионе и режима прекращения огня, а также политического решения кризиса в соответствии с волей народа Сирии». Это был скорее дежурный подход, его не назовешь выбором стороны, а потому Азербайджан так и остался на позиции наблюдателя в данном вопросе.

Но геополитическая ситуация в мире стремительно меняется и оставаться нейтральными все сложнее и сложнее. Пространство для маневра между разными геополитическими центрами становится все меньше. В таких условиях страна вынуждена определяться с внешними приоритетами в соответствии со своими национальными интересами, которые в себя включают как политические, так и экономические мотивы.

Ровно как это произошло вчера, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

«Третий вопрос, который я хочу затронуть, связан с обострением, произошедшим недавно между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья. Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах, и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье.

Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция по моему указанию уже была официально обнародована правительством Азербайджана. Могу еще раз вам сказать, что Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними», — сказал президент Азербайджана.

Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Но в силу геополитических и геостратегических интересов, Азербайджан об этом так громко не «кричал». Всегда проявлялась определенная дипломатическая выдержка, а позиция озвучивалась не перед широкими массами, чтобы потом в случае изменения конъюнктуры не пришлось менять позицию, а за кулисами. Сейчас же президент Азербайджана сказал открытым текстом, «прямо в лицо» всей Греции и ее союзникам, что Турция в Восточном Средиземноморье не одна.

Это очевидный громкий выбор позиции страны. Турция — единственная страна, которая на всех уровнях показала, как она будет действовать в вопросе азербайджано-армянского конфликта. Ни одна другая страна не поддержала на таком уровне Азербайджан.

Возможно, этому способствовала и политика России, и то, какую позицию она заняла во время июльских событий в Товузе, все это дало толчок еще более тесным отношениям между Анкарой и Баку. Но тут вопрос стоит более глобально и выходит далеко за пределы армяно-азербайджанского конфликта. По сути, Азербайджан бросил «перчатку в лицо» не только грекам, но и целому ряду стран, таким как Франция, Египет, Кипр, Греция, ОАЭ, тем самым определив себя около Турции и Катара.

Не исключено и то, что в случае обнаружения месторождений, какая-то доля для разработки попадет и SOCAR. Да, месторождения будут спорными, да, найти инвесторов под этот проект будет сложно по целому ряду причин, что будет усложнять реализацию этих энергоресурсов, но как говорил Юлий Цезарь «Alea iacta est» (жребий брошен).

Мы живем в эпохальное время, по сути, в преддверии глобальных геополитических изменений, когда политические ставки завышены и обратного пути не существует. Ситуация больше напоминает канун Первой Мировой войны, когда образовывались разные блоки и определялись позиции стран, и Азербайджан таким образом определил свою позицию одновременно отправив месседж и Кремлю.

«Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, — вчера был последний рейс – из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам.

Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц. Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас. Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Слова президента Азербайджана «каждая страна делает то, что считает правильным» — это очевидный намек Москве, что после этого «вы тоже не ждите баланса». Все эти разговоры о военных базах, митинги и прочие действия – это ни что иное, как полититехнология для проверки общественного мнения и реакции международного сообщества. Общественное мнение — положительное, а международная реакция — никакая. Соответственно Азербайджан тоже «делает то, что считает нужным».