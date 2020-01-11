Азербайджан стартовал на Олимпиаде в Лозанне

Сегодня на Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне начались соревнования фигуристок.

Представительница Азербайджана Екатерина Рябова исполнила короткую программу и набрала 59,30 балла. Она занимает 9-е место среди 16 участниц. Лидирует кореянка Янг Ю (73,51).

13 января в 17:30 по бакинскому времени фигуристки начнут выступления в произвольной программе, после которой определятся призеры в женском катании.

Отметим, что Азербайджан впервые принимает участие в Зимней юношеской Олимпиаде.

| 2020-01-11T23:00:34+00:00 11 января 2020, 23:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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