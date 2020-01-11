Азербайджан стартовал на Олимпиаде в Лозанне

Сегодня на Зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне начались соревнования фигуристок.

Представительница Азербайджана Екатерина Рябова исполнила короткую программу и набрала 59,30 балла. Она занимает 9-е место среди 16 участниц. Лидирует кореянка Янг Ю (73,51).

13 января в 17:30 по бакинскому времени фигуристки начнут выступления в произвольной программе, после которой определятся призеры в женском катании.

Отметим, что Азербайджан впервые принимает участие в Зимней юношеской Олимпиаде.