Азербайджан склоняется к не лучшему примеру

Социальная дистанция, личная гигиена, и продолжение режима самоизоляции – лучше методов против распространения злосчастного вируса пока что, к сожалению, никто не придумал. Но почему-то легкомысленно относящихся к этой данности граждан день ото дня становится только больше.

Армения продолжает лидировать в нашем регионе по числу инфицированных коронавирусом граждан. По состоянию на 4 мая число носителей инфекции достигло там 2507 человек. От вируса скончались 39 человек.

Примечательно, что случаи заражения COVID-19 в соседних Грузии и Азербайджане были выявлены раньше, чем в Армении.

Но к тому же моменту (4 мая) в Грузии число заболевших коронавирусом составило 593 человека, скончались 9. А в Азербайджане — 1932 случая инфицирования, за весь период пандемии скончались 25 человек.

Ситуацией в своей стране удручен глава Минздрава Армении, и это не удивительно. Он не исключил вероятности роста числа зараженных коронавирусом до 10 тысяч до конца мая. «Призываю граждан продолжать соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной», – заявил в беседе с журналистами в Национальном собрании министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, согласно прогнозу ВОЗ, если ситуация выйдет из-под контроля, то не исключено, что число выявленных случаев коронавируса в Армении достигнет 500 тысяч, более 10 тыс. случаев госпитализации и тысячи случаев смерти.

«Пока, к счастью, этого не произошло, потому что нам удалось сдержать вспышку и распространение вируса. Если говорить популярными в последнее время терминами, то нам удалось сгладить кривую», – отметил Торосян.

При этом, по словам министра, налицо, что число подтвержденных случаев растет, и именно от поведения граждан зависит, сколько случаев будет зарегистрировано к концу мая.

На вопрос, сколько подтвержденных случаев прогнозируется к концу мая, А.Торосян ответил, что 10 тысяч – это реалистичный сценарий, и эти показатели являются высокими.

То есть, в Армении уже чуть ли не смирились с тем, что темпы заражений там будут не меньше, чем сегодня. Другими словами, постоянный ежедневный прирост на десятки. Совершенно иная картина в Грузии, в которой в последнее время ежедневный прирост заболевших не достигает даже 5-10 человек. Вот хороший пример для многих. При этом, как ведет себя Грузия? Об особых послаблениях режима изоляции граждан там не слышно. И, скорее всего, именно дисциплинированное поведение большинства позволяет там сдерживать распространение инфекции.

Но как же на фоне соседей выглядит ситуация в Азербайджане? К сожалению, ее никак не назовешь воодушевляющей. Мы, скорее, ближе к Армении, нежели к Грузии. И это говорит о многом.

Сначала у нас шел тревожный рост заражений при минимуме выздоровлений, и эта ситуация заставляла власти ужесточать режим изоляции населения. Но как только статистика выровнялась, оперативный штаб при правительстве весьма быстро принял два решения по ослаблению режима. И хотя эти решения коснулись далеко не всех, очень многие почему-то решили, что всё – руки развязаны. Народу на улицах столицы уже полно, то и дело на дорогах возникают автомобильные пробки, увидеть человека в маске и перчатках — редкость, в автобусах все сиденья заняты — никакой дистанции, а полицейских, которые должны проверять наличие у граждан разрешительных СМС для выхода из дома, на улицах почти нет.

И это при том, что число зараженных увеличивается по-прежнему на десятки ежедневно. А что если такое поведение масс спровоцирует вторую волну заражений? Ту самую, о вероятности которой предупреждают последние дни медицинские эксперты ВОЗ и высокоразвитых государств.

Как бы не пришлось Азербайджану вновь вынужденно ужесточать меры. Кому-то нужна новая непредсказуемая волна заражений? Вряд ли. Так надо хотя бы следить за исполнением тех условий, которые пока еще не отменены.