Азербайджан продолжает бить рекорды по приросту суточного заболевания коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 1364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились, 14 человек скончались.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 13290 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за прошедший период проведено 1404543 тестов.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 60 873 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 46 465 человек вылечились, 794 скончались, число активных больных – 13 614.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.