Министр культуры Азербайджана Анар Керимов призвал ЮНЕСКО в ближайшее время направить техническую миссию на территории Азербайджана, освобожденные от оккупации.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что 29 сентября в рамках проходящей в Мехико конференции Mondiacult 2022 А.Керимов выступил на сессии на тему «Наследие и культурное разнообразие в условиях кризиса».

В своем выступлении министр обратил внимание участников мероприятия на этнокультурный геноцид, совершенный на находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет территориях Азербайджана.

В результате беспрецедентного и систематического целенаправленного разрушения культурного наследия Азербайджана в период оккупации было полностью уничтожено большое число мечетей, исторических памятников, различных культурных учреждений.

К сожалению, эти действия в отношении историко-культурного наследия нашей страны были молчаливо встречены международными организациями, отметил министр.

В выступлении было отмечено, что после освобождения в Азербайджане начались масштабные восстановительные работы, в которых важная часть принадлежит восстановлению культурного наследия. Министр заявил о важности защиты и восстановлении всех культурных и религиозных памятников, независимо от их происхождения, на освобожденных территориях.

Глава Минкультуры представил информацию о новой инициативе нашей страны — глобальном призыве «Мир во имя культуры». Было заявлено, что эта инициатива является дополнительным направлением Бакинского процесса, продвигаемого Азербайджаном с 2008 года и способствующего межкультурному диалогу. Этот глобальный призыв может стать моделью продвижения мира в постконфликтных ситуациях в различных регионах мира.

В ходе сессии А.Керимов также выступил с заявлением от имени страны-председателя Движения неприсоединения. В заявлении ДН было подчеркнуто, что организация осуждает все формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости и отмечает важность национальных, региональных и международных инициатив по защите культурных ценностей.