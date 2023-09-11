На заседании 11 сентября комитет по бюджету Жогорку Кенеша Кыргызстана рассмотрит проект соглашения с Азербайджаном о строительстве пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.

Как передает # на кыргызские СМИ, об этом сообщил депутат Дастан Бекешев

По его словам, Кабмин планирует предоставить 17 гектаров земли в селе Кара-Ой, из которых 12 гектаров уйдут под застройку, 4 гектара выделят под парк и 1 гектар выделят под пляжную зону, доступную для граждан.

«Кабмин обязуется довести инфраструктуру и построить дорогу до пансионата, освободить отель от налогов на 10 лет, предоставить землю на 49 лет с правом продления пользования, а Азербайджан обязуется построить отель в течение трех лет и задействовать 70% работников из Кыргызстана», — рассказал депутат.

О том, что Азербайджан планирует построить на Иссык-Куле пятизвездочный отель говорил министр экономики Данияр Амангельдиев еще в июне. По его словам, такая договоренность была достигнута после переговоров президентов Кыргызстана и Азербайджана.

По мнению министра, Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда, чтобы завлекать туристов, которые любят комфорт.

Кроме Азербайджана строить отели в Кыргызстане планирует и Узбекистан. Бишкек намерен передать в управление Узбекистану на 49 лет пансионаты «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон».

Сами пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. Однако в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более 40 млн долларов США. Однако, как сообщил глава государства, стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.