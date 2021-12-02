Министерство культуры подаст иск в связи с разрушенными армянами памятниками на освобожденных от оккупации территорияз. Иск будет подан в отношении памятников, которые были разрушены, но могут быть восстановлены, а также разрушены и не могут быть восстановлены.

Об этом сообщил министр культуры Анар Керимов.

Он сказал, что мониторинг должен проводиться в первую очередь на освобожденных территориях:

«Для изучения состояния этих памятников должен проводиться мониторинг. Он должен проводиться не только нами, но и международными организациями, чтобы отраженная информация была достоверной. Поэтому мы должны завершить процесс мониторинга. После того, как все эти доказательства будут собраны, соответствующие иски будут выдвинуты перед международными организациями».

Говоря о том, когда будут завершены оценочные работы, министр отметил, что в настоящее время процесс продолжается:

«Это непростая работа. Территории заминированы, погодные условия порой не позволяют проводить работы. То есть с точки зрения безопасности не все так хорошо, чтобы мы могли завершить мониторинг. Поэтому процесс оценивания займет еще некоторое время».