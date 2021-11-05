Баку передал Еревану после окончания боевых действий в Карабахе останки порядка 1 700 погибших военнослужащих, заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«На сегодняшний день было обнаружено и передано около 1 700 тел погибших армянских военнослужащих», — сказал Байрамов в ходе конференции «44 дневная дорога к победе» в Баку. «В то же время, нам до сих пор ничего не известно о судьбе 4 тыс. граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны», — добавил он.