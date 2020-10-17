Азербайджан ответит на армянские обстрелы города Гянджи

Азербайджан ответит Армении на обстрелы города Гянджи, но ударит только по военным объектам. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в ходе онлайн-брифинга, его цитирует РИА Новости.

«Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана», — сказал он, рассказывая о готовящейся контратаке вооруженных сил страны. Ответный удар будет нанесен по поручению президента Ильхама Алиева, который велел наказать виновных за гибель гражданских в городе Гянджи.

Ранее в Баку заявили, что в результате ночного удара вооруженных сил Армении по населенному пункту погибли 13 человек, в том числе дети, поисково-спасательные службы продолжают разбор завалов (lenta.ru)