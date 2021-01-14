Азербайджан и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве

14 января 2021 года в рамках официального визита в Пакистан состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши.

Как сообщили АПА в МИД, поздравив Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, пакистанский министр подчеркнул, что его страна всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, и напомнил о поддержке Пакистана в период Отечественной войны.

После встречи министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в сфере предотвращения, ограничения и сокращения чрезвычайных ситуаций».