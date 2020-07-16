AZAL доставил из Ташкента на родину 159 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) вечером 16 июля совершил чартерный рейс из Ташкента, на котором были 159 граждан Азербайджана.

Как сообщили АПА в AZAL, к полету были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета рейса справку на отсутствие коронавируса (COVID-19). Все пассажиры данного рейса по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.