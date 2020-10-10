Аяз Салаев: Сегодня, как и раньше, все решает сила

«Те, кто стрелял в Фагана, убили в нем Феллини и Антониони, Бергмана и Даниэля, Кубрика и Куросаву, Тарковского и Эйзенштейна, которые жили в его душе. Убили не написанные им статьи и не снятые им фильмы…», — слова Аяза Салаева о Фагане Мамедове острой болью отозвались в сердце каждого, кто вчера узнал о смерти еще одного доблестного шехида азербайджанской армии.

Видео с участием заслуженного деятеля искусств Азербайджана, режиссера и киноведа Аяза Салаева, в котором он рассказывает о своем героически погибшем студенте, уроженце города Закаталы, растрогало весь Интернет.

Жизнь Фагана оборвалась в результате коварного плана армянских фашистов, раскрывающего всю подлость и низменность, присущей представителям этой нации, не говоря уже о том, что своим гнусным и бесчестным поступком армяне в очередной раз грубо нарушили положения международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

При ведении боевых действий на оккупированной территории Азербайджана армяне подняли белый флаг и объявили о том, что готовы сдаться. Азербайджанские солдаты приняли просьбу, но в самый неожиданный момент варвары кинули несколько гранат в сторону наших военных. Фаган, не раздумывая оттолкнул товарищей в сторону, и, приняв удар на себя, спас свою роту от неминуемой гибели.

«Смерть Фагана — это огромная трагедия для его семьи, педагогов и сокурсников. Для всех нас. Но как бы не было больно, эта трагедия в очередной раз внушила в меня уверенность в том, что Карабах очень скоро вернется. Не будет в нем покоя оккупантам, которые доживают там свои последние дни…», — продолжает свой видео рассказ о герое Аяз Салаев.

Почему Фаган поверил белому флагу, почему в его нравственном мире не было понятия «вероломство», задается вопросом режиссер, и сам же отвечает:

«Потому что он учился в Университете культуры и искусства, проходил историю мирового кино, изучал шедевры, которые воспитали в нем благородство и честь».

Фаган Мамедов был выпускником киноведческого факультета.

В интервью # Аяз Салаев рассказал, что он был невероятно светлым человеком, умным, талантливым студентом.

Фаган Мамедов, как и шехид Самир Качаев, был творческой личностью, но превыше всего в жизни эти мужественные молодые люди ценили справедливость, честь и отвагу. Да, герои не умирают, — но разве спасает эта фраза наши сердца от неудержной боли, когда мы осознаем, сколько героических сынов и мирных граждан потеряли в результате армянского терроризма длиною в 30 лет, породившего геноцид и оккупацию 20 процентов территории Азербайджана?!

Но час пробил. Под натиском победоносной азербайджанской армии сегодня подлый враг бежит с азербайджанской земли, не оставляя никаких сомнений в том, что очень скоро в Нагорном Карабахе вновь воцарится мир, и миллион азербайджанских беженцев вернутся в родные края.

«Сегодня каждый из нас ощущает себя частью единого целого. Горечь утрат перемешивается с чувством гордости за свою страну, за свой народ, за своего президента. Были времена, когда мы говорили, что у кого-то где-то лучше. Но сегодня каждый из нас твердит: наша страна – лучшая, наш народ – лучший, наш президент – лучший! Я живу с чувством полнейшего морального превосходства», — признается Аяз Салаев в беседе с корреспондентом #, подчеркивая, что азербайджанский народ долго верил и ждал, что историческая правда поможет свершиться справедливости:

«Но оказалось, что сегодня, как и раньше, все решает сила. И теперь, видя нашу сплоченность и мощь, с нами уже заговорили по – другому», — говорит Салаев.

В заключение режиссер признался, что, как и каждый азербайджанец, он испытывает невероятную гордость, слушая интервью и обращения к народу Верховного главнокомандующего:

«Сидя дома и наблюдая за экраном, я аплодирую нашему Президенту, и пересматриваю его выступления. Такое со мной происходит впервые!».