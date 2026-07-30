Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июля провел встречу с министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом бин Салманом. Об этом 29 июля сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«В среду президент Трамп встретился с министром обороны Саудовской Аравии принцем Халидом бин Салманом», — следует из публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

По его словам, саудовский министр передал главе Белого дома послание от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда относительно конфликта с Ираном и эскалации в регионе.