Грузовики с гуманитарным грузом, отправленные из Баку в Ханкенди, движутся в направлении Агдама.

Как сообщает сопровождающий автомобили сотрудник АПА, два автомобиля с мукой в настоящее время находятся на территории Гаджигабульского района.

Напомним, сегодня из Баку были отправлены две машины с гуманитарным грузом для жителей Ханкенди армянского происхождения.

Об этом сообщил председатель Азербайджанского общества Красного Полумесяца, депутат Новруз Аслан.

По его словам, автомобили с 40 тоннами муки будут направляться по дороге Агдам-Ханкенди.