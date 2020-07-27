Автоконцерн Toyota Motor обратился к поставщикам с просьбой снизить цены

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

По ее сведениям, Toyota направила запросы компаниям, которые продают детали, сделанные из определенного типа стали, в том числе элементы двигателя и подвески. Цены на сырье для их изготовления снизились по сравнению с прошлым годом из-за ситуации с коронавирусом. Обычно согласование цен с поставщиками происходит в апреле, когда начинается финансовый год или спустя полгода в октябре, однако общее положение дел вынудило Toyota пересмотреть эту политику.

Концерн намерен вести индивидуальные переговоры с каждым из поставщиков и не будет просить установить единую цену. Как отмечает Nikkei, ряд компаний, производящих детали, также понесли убытки в период пандемии и могут не пойти на уступки.

По итогам 2019 финансового года (завершился в марте 2020 года) Toyota Motor и входящие в группу компаний Toyota производители Daihatsu Motor и Hino Motors стали мировыми лидерами по продажам новых автомобилей, реализовав 10,45 млн единиц легковой и грузовой техники. Продажи главного конкурента — немецкого концерна Volkswagen и входящих в него группу компаний — за тот же период составили 10,37 млн машин.