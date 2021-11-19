Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан. Жители должны полностью привиться до 1 февраля 2021 года. Об этом в пятницу, 19 ноября объявило австрийское правительство.

Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлён максимально до 20 дней, заявил канцлер Александр Шалленберг.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом 14 ноября правительство Австрии ввело жёсткие ограничительные меры для невакцинированных жителей страны.

В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун для непривитых затрагивает около двух миллионов человек. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом.