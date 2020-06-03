Австрия «нейтрализует» дом, в котором родился Адольф Гитлер

Австрия обнародовала план по «нейтрализации» дома в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер. Его превратят в полицейский участок. Об этом пишет BBC News со ссылкой на заявление министра внутренних дел Карла Нехаммера.

Заниматься ремонтом дома будет компания Marte.Marte, выбранная из 12 кандидатов. Согласно ее проекту, в здании проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. Стоимость работ составит около 5,6 миллионов долларов. Ожидается, что они завершатся к 2023 году.

Такими действиями местное правительство хочет продемонстрировать, что здание никогда не станет памятником национал-социализму и не превратится в культовый для неонацистов памятник.

«В будущем будет открыта новая глава в истории дома, в котором родился диктатор и массовый убийца. Наша конечная цель — нейтрализация этого места», — резюмировал представитель министерства внутренних дел Герман Фейнер.